ATV bittet auf die Ibiza-Couch: Rückblick aufs "Polit-Jahr 2019"

Kraftakt

Für ATV ist dieser Jahresrückblick - die Idee kam Moderator Knapp und Chefredakteur Georg Grabner beim Spaziergang ums Sender-Gebäude - jedenfalls ein publizistischer Kraftakt: Als erster Sender überhaupt arbeitet ATV mit Drehgenehmigung in der Villa, die für drei Tage angemietet wurde. Ein Übertragungswagen wurde dafür von Mallorca nach Ibiza verschifft. Auch die Talk-Gäste und ATV-Mitarbeiter hatten dafür einige Strapazen auf sich zu nehmen. Grabner: "Mit dem politischen Jahresrückblick wollen wir zurück an den Ort, an dem die tektonische Plattenverschiebung der heimischen Polit-Landschaft ihren Ursprung hat."