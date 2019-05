Ari Rath-Preis an Helmut Brandstätter und Silvana Meixner

Ehrenpreis an Brandstätter

Der erstmals verliehene „ Ari Rath Ehrenpreis“ ging an KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter. Sein Laudator war Altbundeskanzler Franz Vranitzky. Brandstätter thematisierte in seiner Dankesrede den zunehmenden Druck auf Journalisten, die Unabhängigkeit des ORF und den Beruf als Medienmacher. „Die Regierung will nicht nur regieren, sondern auch mitreden und kontrollieren, was über das Regieren berichtet wird“, so Brandstätter. „Aber: Wenn wir beim Schreiben, beim Berichten und Analysieren auch nur einen Gedanken an mögliche negative Auswirkungen unserer Arbeit zulassen, sind wir schon am Anfang vom Ende der Pressefreiheit.“ Diese, nämlich „eine echte, ehrliche Pressefreiheit ist auch Grundlage unserer Demokratie“.

Journalisten sollen sich bewusst sagen: „Ich habe keine Angst – wir haben keine Angst“, so Brandstätter. „Nutzen wir dafür auch die sozialen Medien, um das allen zu sagen – teilen wir den Hashtag #MedienohneAngst, je größer die Gruppe von Menschen wird, die das tut, umso klarer wird die Botschaft.“