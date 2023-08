Mateschitz' Vision in Glas und Stahl: Hangar-7 ist 20 Jahre alt

Der jüngste Passagier, den die Corsair transportierte, war übrigens der nunmehrige Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz. Als seine Mutter, Anita Gerhardter, damals in Angerers Flugzeug Platz nahm, saß er als Baby bereits in ihrem Bauch – was sie nicht gewusst habe. „Der Dietrich ist erst nach mir in den Flieger gestiegen“, berichtet sie lächelnd in der ServusTV-Doku. Den Hangar-7 sieht sie als Ausdruck von dessen „visionärer Kraft“, er habe selbst die ersten Skizzen erstellt. Umgesetzt wurde der aufwendige, und von heimischen Statikern zunächst bezweifelte Bau vom Architekten Volkmar Burgstaller. Die Reinigung der rund 1.800 Glasplatten (jede einzelne ist individuell geformt) kann nur von erfahrenen Kletterern durchgeführt werden.