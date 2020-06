Anti-Rassismus: US-Streaming-Dienst streicht "Vom Winde verweht"

Der US-Streaming-Dienst HBO Max hat den Film-Klassiker "Vom Winde verweht" inmitten der anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA aus seinem Angebot entfernt. Der Streifen aus dem Jahr 1939 zeige ethnische und rassistische Vorurteile, "die leider in der amerikanischen Gesellschaft gang und gäbe waren", sagte ein Sprecher von HBO Max der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.