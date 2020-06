Wegen "Black Facing": Comedy-Serie "Little Britain" nicht mehr zu streamen

Die britische Comedy-Serie "Little Britain" ist aus den Angeboten von Netflix und dem BBC-Streamingdienst iPlayer geflogen: Die Serie zeigt in einigen Sketchen der Hauptdarsteller mit schwarz angemalten Gesichtern - dieses sogenannte Black Facing, das als rassistisch abgelehnt wird, wollen die Streaminganbieter nun angesichts der weltweiten Proteste gegen Rassismus nicht mehr im Angebot haben.

Ein BBC-Sprecher sagt laut Variety dazu: "Die Zeiten haben sich geändert, seit 'Little Britain' das erste Mal ausgestrahlt wurde, und deshalb ist die Serie nun nicht mehr auf dem BBC iPlayer verfügbar."

Matt Lucas, neben David Walliams Hauptdarsteller der Serie, hat bereits in der Vergangenheit diese Darstellung bedauert. "Ich würde das heute nicht mehr machen", sagte er 2017. "Little Britain" ging 2003 auf Sendung.

Auch eine weitere Sendung der beiden, "Come Fly With Me", ist aus Netflix gefflogen.