Anna Sorokin zu “Dancing With The Stars”: “Nicht viel aus der Erfahrung mitgenommen”

“Nichts”. Das war die simple Antwort von Hochstaplerin Anna Sorokin auf die Frage, was sie aus der Show “Dancing With The Stars” mitnehme. Nachdem sie nach zwei Runden aus der Tanzshow geflogen ist, erklärt sie jetzt im Podcast ihrer Dancing With The Stars-Kollegin Tori Spelling “misSPELLING”, wie sie diese Aussage gemeint hatte.

“Ihr habt mir gesagt, was ich machen soll. Ich habe versucht, es zu machen und wurde trotzdem abgewiesen. Die Ratschläge haben sich für mich nicht ausgezahlt, auch wenn ich versucht habe, sie zu befolgen. Leute haben meine Antwort auf verschiedene Weise interpretiert, aber nein, nicht wirklich. Ich habe wirklich nicht viel aus der Erfahrung mitgenommen”, so Sorokin im Podcast.

Die Teilnahme Sorokins an der Show war umstritten gewesen. 2019 wurde die 33-Jährige verurteilt, weil sie sich in der New Yorker High Society als Millionenerbin ausgegeben und sich insgesamt mehr als 200.000 Dollar erschlichen hatte. Für die Teilnahme an der Show bekam Sorokin eine Sondergenehmigung, denn eigentlich müsste sie wegen eines abgelaufenen Visums im Hausarrest in New York verweilen. Aus diesem Grund trat sie auch mit einer farblich zum Outfit passenden Fußfessel zum Tanzwettbewerb an.