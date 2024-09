Mit der Fußfessel im Foxtrott: Serien-Hochstaplerin Anna Sorokin bei Tanzshow

Von Lena Grundner

Goldene High Heels, ein lila-blaues Glitzerkleid und eine zum Outfit abgestimmte violette Fußfessel. So tritt Anna Sorokin seit gestern bei “Dancing With The Stars” auf. Die 33-Jährige wurde als Hochstaplerin bekannt, die sich unter dem Namen Anna Delvey in der New Yorker High Society als deutsche Erbin ausgab. So betrog sie Banken, Anwälte und Einzelpersonen um mehrere hunderttausend Dollar, mit dem Ziel, eine Kunststiftung in ihrem eigenen Namen aufzubauen. Ihre Geschichte wurde als “Inventing Anna” bei Netflix verfilmt.

Jetzt ist Anna Sorokin in der 33. Staffel von “Dancing With The Stars”, der amerikanischen Version von “Dancing Stars”, zu sehen. Nachdem sie 2019 zu vier Jahren Haft verurteilt worden war, wurde sie 2021 wieder entlassen. Wegen eines abgelaufenen Visums verbrachte sie daraufhin einige Zeit in Schubhaft. Jetzt steht sie eigentlich in New York unter Hausarrest- für die Teilnahme an der Show, die in Kalifornien gedreht wird, hat sie eine Sondergenehmigung bekommen.