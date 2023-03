Amazon startete kostenfreien Streamingdienst auch in Österreich

Der kostenfreie Streamingdienst Amazon Freevee ist nun auch in Österreich verfügbar, wie Amazon Anfang März vermeldete.

"Seit unserem Start in Deutschland im August 2022 haben wir erfolgreich eine große Auswahl an exklusiven Originals und hochwertigen lizenzierten Filmen und TV-Shows kostenlos und ohne Abonnement angeboten", sagte Christian Hoeweler, Leiter von Amazon Freevee, Deutschland und Österreich, zum KURIER. "Nach dem Start in Deutschland freuen wir uns nun darauf, unser Angebot für Prime- und Nicht-Prime-Kunden in Österreich verfügbar zu machen."

Dies ist der dritte Start des Streamingdienstes außerhalb der USA – nach Großbritannien und Deutschland im vergangenen Jahr.

Originals

Freevee ist davor schon in Teilen freigeschaltet worden. Nun erfolgte die Markteinführung des werbefinanzierten Dienstes mit Amazon Freevee Originals wie „Bosch: Legacy“, „Sprung“ und „Love Accidentally“, sowie laut Amazon eine Bibliothek beliebter Filme und Fernsehsendungen wie „2 Broke Girls“, „Grimm“, „O.C. California“ und „Toxic“. Indes bietet er thematisch programmierte lineare Live-Kanäle von BBC Food, „X-Factor: Das Unfassbare“, FilmRise Serien und Craction.

Das Service wird in den kommenden Wochen für Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich über eine eigenständige App auf Fire TV, über die Prime Video App oder die Website verfügbar sein. Auf Prime Video können Kunden über das Karussell „Beliebte Filme und Fernsehen - kostenlos mit Werbung“ auf Amazon Freevee-Inhalte zugreifen, ohne ein entsprechendes Abonnement abzuschließen. Jeden Monat werden laut Amazon neue Inhalte hinzugefügt, darunter Originals, beliebte lizenzierte Filme, Fernsehsendungen und lineare Kanäle mit kostenloser Unterhaltung aus verschiedensten Genres.