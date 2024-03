Amazon Prime Video startet nächste österreichische Serie

Als eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlägt, sieht sich sein Vize Butz Bohrlich endlich am Ziel: Nach Jahren im Schatten kann nun er das Zepter auf Friedhof Donnerscheidt übernehmen. Aber Butz hat die Rechnung ohne das übergeordnete Amt für Grünflächen gemacht. Das übergibt die Friedhofsleitung an jemand anderen, eine Externe, die sein Leben zur Hölle auf Friedhofserden werden lässt: Ursula Fink."

Zur Handlung von "Drunter & Drüber" wird vermerkt: " Als eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlägt, sieht sich sein Vize Butz Bohrlich endlich am Ziel: Nach Jahren im Schatten kann nun er das Zepter auf Friedhof Donnerscheidt übernehmen. Aber Butz hat die Rechnung ohne das übergeordnete Amt für Grünflächen gemacht. Das übergibt die Friedhofsleitung an jemand anderen, eine Externe, die sein Leben zur Hölle auf Friedhofserden werden lässt: Ursula Fink."

Nicholas Ofczarek und der deutschen Darstellerin Julia Jentsch besetzt. Die beiden waren gemeinsam bereits in der Sky-Thrillerserie "Der Pass" zu sehen. Regie führen Christopher Schier und Judith Westermann.besetzt.

Amazon Prime Video setzt seine Produktionstätigkeit in Österreich fort. 2024 wird die neue österreichische Serie "Drunter & Drüber" erscheinen, kündigte der Streamer an. Die Hauptrollen werden mit Nicholas Ofczarek und der deutschen Darstellerin Julia Jentsch besetzt. Die beiden waren gemeinsam bereits in der Sky-Thrillerserie "Der Pass" zu sehen. Regie führen Christopher Schier und Judith Westermann.besetzt.

Produziert wird die Serie von der in Wien ansässigen Rundfilm, die kürzlich mit "Beasts like us" ihre erste Serie für Prime Video veröffentlicht hat. Derzeit finden die Vorbereitungen für die Dreharbeiten statt.