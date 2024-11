Amanda Knox produziert TV-Serie über eigene Geschichte

Bereits Netflix-Serie

Die 37-jährige Knox, die inzwischen Mutter von zwei Kindern ist, hat ihre Erfahrungen in ihren 2013 erschienenen Memoiren "Waiting to be Heard" geschildert. Die Geschichte der ehemaligen Studentin stand auch im Mittelpunkt einer Netflix-Serie und des Lifetime-Films "Amanda Knox: Murder on Trial in Italy".

Knox war 2007 in Verbindung mit dem Mord an der britischen Austauschstudentin Kercher in Italien in die Schlagzeilen geraten. Ein italienisches Gericht hatte sie 2009 wegen des Mordes zu einer langen Haftstrafe verurteilt. 2015 wurde Knox dann nach einer Berufung aber endgültig von dem Vorwurf freigesprochen. Bis dahin war sie fast vier Jahre im Gefängnis gesessen.