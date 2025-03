Alles neu bei "Biester": Wie die Mikado-Stäbchen fallen

Von Peter Temel und Marie-Sarah Drugowitsch

Die Biester sind wieder los. In der zweiten Staffel der ORF-Dramedy-Serie "Biester" (ab 17. März, 20.15 Uhr, ORF1) werden die Leben von Jenny, Vero, Nelly und Tiz auf den Kopf gestellt. Die Sunds müssen sich neu orientieren. Ihr Geld ist weg – also heißt es ab zu den Tichys in den Gemeindebau. Der Nachwuchs schnuppert in einer fremden Arbeitswelt, die Väter werden zu Zellengenossen im Gefängnis. „Ich habe einfach die Würfel gemischt und neu geworfen“, sagt Drehbuchautor Uli Brée, „man kann es auch mit Mikado-Stäbchen vergleichen. Dadurch sind ganz neue Konstellationen entstanden. Auf einmal müssen sich die Mütter Dorit und Sandra eine Wohnung teilen. Wichtig war mir vor allem, dass es kein Krimi ist. Niemand wird umgebracht. “ Wer zueinander findet

Verbrechen gibt es aber sehr wohl bei „Biester“, etwa versuchte Brandstiftung. Kleinere Vergehen begehen auch die titelgebenden jungen Frauen. „Was die Mädels da tun, sind nicht wirklich Verbrechen“, meint Brée. „Sie versuchen halt, zu Geld zu kommen. Also in Österreich geht das locker als Kavalierinnendelikt durch“, sagt der gebürtige Norddeutsche, der schon lange in Österreich lebt, mit einem Schmunzeln.

© ORF/Petro Domenigg Nelly (Fanni Schneider) und Dorit Sund (Ursula Strauss)

Liebevoll Neu im Team ist die deutsche Regisseurin Katharina Woll. Sie sei sofort „Feuer und Flamme gewesen“ sagt sie. „So etwas gibt's in Deutschland einfach nicht. Erstens humortechnisch und auch stilistisch, wie liebevoll die Figuren geschrieben und inszeniert worden sind.“ Was den Wiener Dialekt betrifft, sei sie „natürlich keine Expertin, aber ich habe zum Glück ein Team, das mich gut berät.“ Über ein Grundwissen habe sie aber schon verfügt. „Ich bin in Bayern auch mit dem ORF-Fernsehen aufgewachsen und mit FM4, das ist mir also nicht total fremd.“

© ORF/Thomas Ramstorfer Leading Team Mirjam Unger, Uli Brée, Katharina Woll

Dort hörte sie auch Kollegin Mirjam Unger, die vor ihrer Regiekarriere FM4-Moderatorin war. Unger über die neue Staffel: „Das Humorpotenzial war extrem groß, es war so lustig zu inszenieren, weil sich tatsächlich alles auf den Kopf gestellt hat.“ Das Projekt habe „so eine Energie entwickelt, so viel Lebensfreude. Auch wenn alles den Bach runtergeht, geht es darum, trotzdem zu lachen, sich zu verbünden und gleichzeitig Emotionen zuzulassen.“ Jenny Tichy, die eigentlich im Gemeindebau zu Hause ist, hat sich unter dem Pseudonym Ella in die Welt der Reichen eingeschlichen. Schauspielerin Anja Pichler dazu: „Mir hat dieser häufige Rollenwechsel besonders viel Spaß gemacht. Jenny hat Blut geleckt und merkt, sie will auf keinen Fall zurück in dieses Hamsterrad mit Post-Packerl schupfen und Hühneraugen ausstechen.“

Infos zur zweiten Staffel von "Biester" Die Serie

Die zweite Staffel der „Biester“ ist ab 17. März, jeweils Montag um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf ORF1 (sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON) zu sehen. Neben den „Biestern“ wieder dabei: Ursula Strauss, Simon Schwarz, Claudia Kottal und Aleksandar Petrovic. Regie führten Mirjam Unger (Folgen 1-5) und Katharina Woll (6-10) Die Quoten

In Staffel 1 führte der ORF zu den linearen Quoten, die durchschnittlich im Bereich von 300.000 Sehern lagen, einen „Online-Aufschlag“ ins Treffen. Folge 1 hätten demnach mehr als 600.000 Menschen gesehen

Rollentausch Theresa Riess spielt Tiz, eine der Töchter aus dem ursprünglich wohlhabenden Hause Sund. Sie sagt über den Rollentausch: „Ich habe mich sehr gefreut, diesen Nagelstudio-Kittel zu tragen und dann zu versuchen, dort als Tiziana zu arbeiten. Die Betonung liegt auf versuchen!“ Autor Brée bat die Schauspielerinnen nach Staffel 1 zum Brainstorming, wie sie ihre Rollen in weiterer Folge sehen, da seien "wirklich viele super Ideen eingeflossen“. Für Fanni Schneider, die Tiz’ Schwester Nelly Sund spielt, ist es „ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns einzubringen. Ich habe gesagt, dass es mir viel Spaß gemacht hat, mit dem Gabelstapler zu fahren. Also wer weiß, was noch kommt!“ Riess ergänzt: „Es spricht sehr für Drehbuch und Regie, dass sie uns in den künstlerischen Prozess miteinbeziehen.“

© ORF/OrF Annäherung: Mara Romei und Theresa Riess