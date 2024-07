"Alf"-Star Benji Gregory im Alter von 46 Jahren verstorben

Benji Gregory, der in der Rolle des Brian Tanner in der Kultserie "Alf" in den 1980er-Jahren bekannt wurde, ist tot. Wie seine Schwester auf Facebook bekannt gab, sei er bereits am 13. Juni tot in seinem Auto auf einem Parkplatz bei Phoenix im US-Bundesstaat Arizona aufgefunden worden - gemeinsam mit seinem Hund Hans, der ebenfalls tot im Auto lag. Die Familie vermutet, dass der Schauspieler in senem Auto eingeschlafen war und an einem Hitzeschlag verstarb. Phoenix gilt als heißeste Stadt der USA, laut einem Bericht des Guardian zählte man dort heuer bereits 175 Todesfälle aufgrund von Hitze - eine Steigerung von 84% gegenüber dem Vorjahr.