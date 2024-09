Die neue " Tatort"-Saison wird mit Spannung erwartet. Für den Auftakt am 15. September zeigt sich die österreichische Regisseurin Mirjam Unger verantwortlich, die im neuen Wiener Fall auch ihr "Tatort"-Debut gibt. Laut Informationen des ORF wird das Austro-Duo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in den Bann der erfolgreichsten, aber auch polarisierendsten Musikform der Gegenwart gezogen - dem Rap. Und wenn es nach dem neuesten Teaser-Video der Folge "Deine Mutter" geht, versuchen sie sich auch selbst als Gangster-Rapper.

Im Clip, der auf Youtube geteilt wurde, trifft eine Wiener Rap-Crew auf die Polizei-Crew inklusive Neuhauser und Krassnitzer. Auf der Brücke, rund um ein Moped versammelt, kommt es zu einem Rap-Battle der anderen Art. Zwischen einem Moped und Blaulicht rappen die Ermittler mal gegen, mal gemeinsam mit den (vermeintlich) Verdächtigen. Mit protziger Geste gebärdet sich Neuhauser in Gangster-Rap-Manier , Krassnitzer steckt sich entspannt eine Zigarette an, zuvor hatten seine Lippen den Satz "Du hast es mir nicht leicht gemacht" geformt.

Im neuen Kriminalfall, der den genre-typischen-Namen "Deine Mutter" trägt, geht es um einen aufstrebenden Musiker zwischen Höhenflügen, Angstzuständen und Kokainsucht, der tot aufgefunden wurde. Zuvor hatte er einen Auftritt vorzeitig abgebrochen. An Verdächtigen gibt es in seinem Umfeld keinen Mangel: vom Label-Besitzer, der Angst davor hatte, seine Cashcow zu verlieren, bis hin zum besten Freund des Toten, der vom Opfer ausgenutzt wurde.

Harald Krassnitzer sagte im Vorfeld über die Folge: "Es wird klar deutlich, dass der Kommissar mit dem Gangster-Rap in seiner hedonistischen Variante nichts anfangen kann. Weil es nur ums schnelle Geld geht, darum, die Nummer eins zu werden, was Eisner als kleingeistig und spießig empfindet. Aber Eisner ist auch Fan. Er zeigt sich offen für den Rap in seiner ursprünglichen, rebellischen Form."