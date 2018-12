"Achterbahn": Ein Landkrimi mit Typen außer Rand und Band

Der Stoff, aus dem Rupert Henning das Drehbuch gemacht hat, ist weder Land noch Krimi, sondern eine unterhaltsame wie rasante Milieustudie der Wiener Unterwelt, in der es von Sacklpickern nur so wimmelt – die Figuren, deren Sprache als auch die Musik (von Falco bis Nino aus Wien) sind zutiefst wienerisch. Andreas Lust verkörpert zum Beispiel den „Krowod“, der seinem Boss, dem mächtigen Unterwelt-Capo Heinz Opak ( Wolfgang Böck), den Rücken freihält. Seine Einflüsse reichen dabei bis in die Führungsetage der Wiener Polizei und Stadtpolitik: Eine Hand wäscht die andere. Der sehenswerte Wiener Landkrimi ist zugleich der Startschuss für die zweite Staffel der ORF-Reihe, die in den kommenden Wochen zwei weitere Fälle liefert: „Grenzland“ aus dem Burgenland und „Der Tote im See“ aus Oberösterreich.