Acht ROMY-Statuetten mit bestem Ausblick

Sie sind immer noch als Co-Kommentator im Einsatz. Was macht da den Reiz noch für Sie aus?

Der Reiz besteht schlichtweg in der Freude am Tun. Ich liebe den Skisport einfach. Seit meinem 3. Lebensjahr fahre ich Ski und klar, der Sport hat mein Leben bestimmt und tut es noch immer. Mit acht bin ich die ersten Rennen gefahren, mit 30 das letzte, unterbrochen von zahlreichen Verletzungen. Das prägt natürlich gewaltig. Ich sage immer – und das meinen auch viele meiner Sportlerkollegen – dass der Sport die beste Lebensschule ist. Man lernt in jungen Jahren diszipliniert zu sein, respektvoll und fair miteinander umzugehen, man lernt zu kämpfen und durchzuhalten und nicht gleich beim ersten Gegenwind (=Niederlage) aufzugeben. Man lernt mit Siegen umzugehen, aber auch mit noch viel mehr Niederlagen, die einen ja noch viel wesentlicher prägen als die Erfolge. Mich fasziniert noch immer zu beobachten, was ein Mensch alles aushalten kann, wenn er es will. Bei jeder Fahrt von Marcel Hirscher denke ich mir das, bei jedem Auftritt von Mika Shiffrin, bei jedem Sieg von Dominik Paris! Es ist für mich immer noch unglaublich, wie Athletinnen und Athleten es schaffen, dem Berg ihren „Willen“ aufzuzwingen und eine 3500 Meter lange Strecke in unter zwei Minuten hinunterzubrettern.

Wie bleiben Sie auf der Höhe der Zeit, was die Entwicklungen im Weltcup oder Material betrifft?

Ich hab da natürlich meine Quellen, z.B meinen Bruder, der ja höchst erfolgreich die Damen-Abfahrtsgruppe verantwortet. Und natürlich habe ich noch viele Freunde im Ski-Sport wie z.B. Werner Franz, der Abfahrtstrainer der Herren ist, in meiner Nähe wohnt und mit dem ich mich immer sehr gerne austausche. Aber auch mit meinen Expertenkollegen Sykora und Knauss gibt es immer wieder interessanten Diskussionen, bei denen wir nicht immer der gleichen Meinung sind.

Sie sind jetzt schon so lange im Fernsehgeschäft als Sie im Ski-Sport unterwegs waren – was hat ihnen das eine für das andere gebracht?

Der frühere ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm, der ja auch ein begeisterter Sportler war, hat zu mir einmal gesagt: „Was mir an Dir taugt ist, dass Du Dich, wenn es darauf ankommt, konzentrieren kannst. In der Stunde „X“ bist Du da! Das hast sicher vom Ski Fahren.“ bis dahin machte ich mir darüber keine Gedanken, aber es wird schon stimmen. Im Sport ist essentiell, sich auf den großen Moment zu fokussieren und alles Störende auszublenden. Nur dann kann man sein Bestes geben.