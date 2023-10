"9 Plätze 9 Schätze": Was sich an der Show ändert

Bundesländer-Entscheidung

Zwischen 26. und 28. September wurden in den Bundesländer-Sendungen des ORF jeweils drei Kandidaten vorgestellt. Von 28. September bis 2. Oktober lief das Tele-Voting. Am 4. Oktober wurden die insgesamt neun Finalisten für die Show am 26. Oktober vorgestellt.

Finalshow

Bei der Liveshow "9 Plätze 9 Schätze“ wird im Finale aus den neun Bundesländern von der Jury und den Zuschauerinnen und Zuschauern zuhause ein Sieger-Bundesland ermittelt. Die Entscheidungen darüber, wer als Sieger hervorgeht, wird einerseits durch Entscheidung des Juryteams und andererseits per Televoting von den Zuseherinnen und Zusehern getroffen. In der Jury sitzt jeweils ein prominenter Gast aus einem Bundesland, der nicht fürs eigene Bundesland stimmberechtigt ist. Aus der Reihung ergeben sich 1 bis 9 Jurypunkte. Beim Publikumsvoting per Telefon oder SMS kann jeder für alle Bundesländer abstimmen. Es werden ebenfalls 1 bis 9 Punkte vergeben. Aus der Addition von Jurypunkten und Pubikumspunkten ergibt sich die finale Reihung. Haben zwei oder mehrere Teilnehmer am Ende gleich viele Punkte, so entscheidet der das Stechen für sich, der beim Publikumsvoting mehr Stimmen erhalten hat.