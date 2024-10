„9 Plätze – 9 Schätze“: Das ist der schönste Ort 2024

Am Nationalfeiertag wurde zum elften Mal live im Rahmen der Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" der schönste Ort des Landes gekürt. An der heurigen Wahl ungewöhnlich war, dass ein Landessieger zurückgezogen wurde.

Der zweite Platz ging an Maria Taferl in Niederösterreich. Der dritte Platz an die nachnominierten Giglachseen in der Steiermark.