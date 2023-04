5 Serien, auf die wir uns im April 2023 bei Netflix & Co freuen

4. Poker Face

Krimi-Spannung mit Natasha Lyonne ("Orange Is The New Black", "Russian Doll"): Protagonistin Charlie hat die Gabe, zu erkennen, wenn jemand lügt. Während sie quer durch die USA fährt, trifft sie auf neue Charaktere und mysteriöse Krimifälle, die gelöst werden wollen. Kreiert hat die zehnteilige Serie Rian Johnson - bekannt für "Knives Out" und "Glass Onion".

"Poker Face" ist ab 24. April bei Sky zu sehen