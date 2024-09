25 Jahre am "Tatort": Lange Nächte mit Moritz Eisner

Harald Krassnitzer (64) ist seit nunmehr 25 Jahren für die renommierte TV-Krimireihe „Tatort“ im Einsatz. Sein Ermittlerdebüt als Chefinspektor Moritz Eisner gab er im Jahr 1999 in der Folge „Nie wieder Oper“. Dieser Fall von Regisseur Robert Adrian Pejo beendet dann auch um 5 Uhr in der Früh den „Tatort“-Marathon, der am Samstag, um 23 Uhr in ORF 2 startet.

Den Auftakt macht „Her mit der Marie!“ (23.00) von Regisseurin Barbara Eder aus dem Jahr 2018, der in der Wiener Unterwelt spielt. Nach „Unvergessen“ aus dem Jahr 2013 geht es zwölf Jahre zurück: In „Elvis lebt“ muss Krassnitzer in seinem erst achten Fall nach Innsbruck. Dort bekommt er es mit Jägern und einem „King of Rock ’n’ Roll“-Imitatoren zu tun.