200 Jahre "Stille Nacht": Weihnachtsmelodie für Milliarden

Anlässlich des 200. Jubiläums widmen sich zahlreiche TV-Sender in den kommenden Tagen dem bekanntesten Weihnachtslied der Welt. Am Dienstag (18. 12.) zeigt „kreuz und quer“ etwa einen Film von Frederick Baker: „Die Botschaft von ,Stille Nacht’“ (23.05/ORF2) widmet sich der Entstehungsgeschichte jener Melodie, die zwar jeder kennt, aber deren Text kaum einer kann. Viele wissen nicht einmal, dass „Stille Nacht“ mehr als eine Strophe hat – nämlich drei (gebräuchliche Fassung). Die Zeilen von Joseph Mohr haben nicht nur religiöse, sondern auch politische und persönliche Hintergründe. Mohr schrieb den Text zur Melodie von Franz Gruber im Jahr 1816, in einer Zeit, die durch Krieg und Armut geprägt war. Der Priester und Dichter starb, bevor sein Lied Weltruhm erlangte.

Der Bayerische Rundfunk ( BR) zeigt ebenfalls am Dienstag ab 22 Uhr die Doku „Stille Nacht – Ein Lied für die Welt“. Darin präsentieren internationale Stars aus Pop und Klassik wie Joss Stone, Kelly Clarkson, Rolando Villazon, Anggun, The Tenors und das Mozarteumorchester Salzburg ihre eigenen Versionen von „Stille Nacht“ und andere Weihnachtslieder, die für diesen Film exklusiv vorgestellt werden. Zugleich erzählen sie über ihre Beziehung zu Weihnachten: Die Soulsängerin Joss Stone kenne zu dieser Zeit kein Halten mehr. „Ich schmücke mein Haus und auch mich selbst“, sagt die 31-Jährige in der Doku, in der Peter Simonischek die Geschichte des Weihnachtsklassikers erzählt.