Meat Loaf (1947-2022): Er war der Meister des Wagnerianischen Rock

Nach dem Tod seiner Mutter 1967 zog Aday nach Los Angeles und begann sich dort musikalisch zu betätigen, sang in Bands, an die sich niemand mehr erinnert, und arbeitete als Parkplatzwächter. Einen ersten Durchbruch schaffte er, als er sich eine Rolle im Hippie-Kultmusical "Hair" ersang. Dadurch wurde die Plattenfirma Motown auf ihn aufmerksam, gemeinsam mit der Bluessängerin Stoney veröffentlichte er das Album "Stoney & Meat Loaf". 1973 spielte er den Eddie in der "Rocky Horror Show" und verkörperte diese Partie auch später in der bis heute weltweit gefeierten Verfilmung.

Ungefähr zu dieser Zeit kam es zur wichtigsten künstlerischen Begegnung seines Lebens: Bei einem Casting lernte Aday den Komponisten und Pianisten Jim Steinman kennen. Aus der Idee eines Musicals über Peter Pan entwickelten die beiden über Jahre eine Vision: Rockmusik, so groß, dick und breit wie eine Oper von Richard Wagner. Jahrelang lehnte jede Plattenfirma das Projekt ab.

Große Oper!

1977 schließlich kam "Bat Out Of Hell" heraus - und veränderte die Rockmusik. Mitten in der Zeit des Punk und dessen Attitüde, alles, was über drei Akkorde, drei Minuten und drei Löcher in der Hose hinausging, in den Mistkübel zu hauen, trauten sich Meat Loaf und Steinman, die ganz große Operette und die ganz dicke Hose zu: Neun-Minuten-Songs, in denen die Gitarren, die Chöre und die Tasteninstrumente den Himmel anheulten, hart an der Grenze des guten Geschmacks, und genau deshalb unwiderstehlich.

Nach einer Schrecksekunde von einem Jahr wurde das Album zum ganz großen Erfolg, es verkaufte sich bis heute etwa 45 Millionen Mal und gilt als einer der größten Hits der Popmusik. 1993 kam die Fortsetzung "Bat Out Of Hell II" und bescherte der Welt ihren bis dato infektiösesten Ohrwurm: "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

Dazwischen lagen Erfolge und Abstürze, Stimmbanderkrankungen und hochdramatische Zerwürfnisse mit Steinman, viele Konzerte und Filmrollen. 2003 wurde bei Aday eine Herzkrankheit diagnostiziert und er musste am Herzen operiert werden. 2013 ging Meat Loaf auf Abschiedstournee, die Zeiten seiner großen Erfolge waren aber endgültig vorbei.

Jetzt hat das große, schwere Herz der Rockmusik zu schlagen aufgehört. Aday hinterlässt zwei Töchter, eine leibliche und eine adoptierte.