Max Reinhardt Seminar: Alexandra Althoff folgt auf Maria Happel

Sie möchte „in enger Zusammenarbeit“ mit den Studierenden und Lehrenden „die hohe Qualität der Ausbildung am Max Reinhardt Seminar sicherstellen und das künstlerische Potential dieser renommierten Institution ausschöpfen.“ Steffen Jäger, Regisseur und Professor für Ensemblearbeit und Rollengestaltung, wird Althoff „mit seiner umfangreichen Kenntnis des Instituts und pädagogischer Erfahrung“ als Stellvertreter unterstützen.

Alexandra Althoff studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, Dramaturgie für Medien und Theater in Leipzig und Film Studies in Amsterdam. Als feste Dramaturgin war sie am Schauspiel Köln, am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Frankfurt engagiert. Von 2019 bis 2022 war sie stellvertretende künstlerische Direktorin am Burgtheater. Als Lektorin unterrichtete sie am Max Reinhardt Seminar bereits von 2013 bis 2018 Regietheorie und -praxis, 2023 wurde sie zum Senior Artist ernannt.