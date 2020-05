Max Raabe mit Alte-Schule-Charme in Wien

Das Palast Orchester spielt eine süßliche Melodie. Mit dem Filou-der-alten-Schule-Charme steht er da, lässig an den Konzertflügel gelehnt, Freitag in der Wiener Stadthalle F.



Max Raabe - im schwarzen Frack, Haar für Haar in Fasson gelegt - singt mit Snob-Appeal und nonchalanter Eleganz "Küssen kann man nicht alleine". Koketter Nachsatz: "Ich wär' dazu bereit." Als wär's ein Chanson aus der 20er-Jahren - nicht erfunden von der deutschen Pop-Prinzessin Annette Humpe, die für sich Erstaunliches entdeckt hat: "Ein guter Song ist besser als Sex."