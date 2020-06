Einer, der an der Zeitschraube dreht

Was das Geheimnis guter Musik ausmacht? "Gute Musik ist jede Form von Gebrauchsmusik. Also Musik, die man brauchen kann. Mozart hat ,Gebrauchsmusik’ geschrieben, Schubert ebenso, andere große Komponisten ebenso. Ich sehe absolut nichts Verwerfliches darin, wenn man eine Melodie auf der Gasse nachpfeifen kann. Im Gegenteil. So wird die Musik erst lebendig", meint der auch als Komponist erfolgreiche Raabe. Zusatz: "Jede Zeit hat ihre Musik. Ich gestatte mir dennoch, ein bisschen an der Zeitschraube zu drehen."

Das Ergebnis dieser "Drehung" ist bekannt: Raabe und sein Palastorchester locken die Massen an, verkaufen Unmengen an Tonträgern, sind nicht nur an ihrem Stammsitz, dem Berliner Admiralspalast, meist ausverkauft. "Es schadet nicht, wenn man etwas macht, womit man auch noch Erfolg hat", so Raabe. Denn: "Früher haben wir bei Hochzeiten und in Nachtklubs gespielt – das hatte seinen Reiz. Diese Wurzeln behalte ich im Hinterkopf. Das Showgeschäft ist bekanntlich eine launische Diva."