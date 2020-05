"Maß für Maß": Moral ist gut, aber aus

Moral ist gut, aber aus. Darum geht es in William Shakespeares "Komödie", dem gallenbitteren "Maß für Maß". Der Mensch ist kein moralisches Tier. Moral ist abhängig von Machtverhältnissen. Von der Frage, ob man sich Moral leisten kann. Und auch von der Frage, wonach einem der Sinn, oder etwas anderes, steht.



Shakespeare tut sich und seiner Fantasie in diesem Text keinerlei Zwang mehr an. Das Stück bietet dem Zuschauer nirgends sicheren Boden an. Hier ist alles empörend. Vielleicht formulierte Shakespeare seine Kritik am Treiben der Mächtigen deshalb so verrückt, damit er das Stück überhaupt spielen konnte. Hofnarretei rutscht durch die Zensur.

Die Handlung ist voller aberwitziger Bocksprünge: Der Herzog hat strenge Sittengesetze erlassen, hält sich aber selber nicht daran. Also gönnt er sich einen Abenteuerurlaub als verkleideter Mönch unterm einfachen Volk und überträgt die Macht dem bleichen Tugendterroristen Angelo.



Der verurteilt einen jungen Mann wegen voreheliche Geschlechtsverkehrs zum Tode. Als dessen Schwester, eine Novizin, bei ihm vorstellig wird, schlägt er ihr vor: Sex im Austausch gegen das Leben des Bruders. Mittels einer Intrige wird Angelo eine andere Frau untergeschoben.



Am Ende taucht der Herzog wieder auf, verurteilt, begnadigt und zwangsverheiratet, wie es ihm in den Kram passt - und gönnt sich die keusche Novizin als Ehefrau. Bösartiger, zynischer, unfroher kann ein Happy End nicht sein.