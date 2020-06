Martin Walser 85: Einer, der stets aneckte

Martin Walser ist 85. Ihn selbst beeindruckt die Zahl wenig, sagt er - solange er noch schreiben kann. "Das ist das Wichtigste für mich." Im Interview mit der dpa spricht der Schriftsteller über das Alter, über nicht vergessene Wunden und darüber, dass er heute manchmal denkt: Hätte ich mich besser nicht eingemischt.



dpa: Herr Walser, am 24. März werden Sie 85 Jahre alt. Was bedeutet Ihnen das Alter?



Martin Walser: Ich habe ganz sicher ein etwas anderes Verhältnis zu diesem Wort als andere Berufe. Denn wenn ich jetzt ein Buch schreibe, das ich vor zwanzig Jahren nicht hätte schreiben wollen, dann ist das ein Buch, das vor zwanzig Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Man könnte also sagen, das hat etwas mit dem Alter zu tun. Ich nenne es nicht so, aber es muss offenbar etwas damit zu tun haben.



Gab es denn jemals einen Punkt, an dem Sie gedacht haben, jetzt habe ich alles gesagt?

Als ich 30 Jahre alt war, habe ich gesagt: Was du mit 50 nicht geschrieben hast, das muss nicht mehr geschrieben werden. So borniert war ich damals. Jetzt sage ich: Ich schreibe etwas, was ich damals nicht hätte schreiben können. Sie sehen, ich richte es immer genauso, wie ich es brauche. Das Schreiben ist für mich das Wichtigste. Und wenn sich dabei ganz klar ergibt, dass ich jetzt etwas schreibe, dass vorher nicht ging, habe ich das Gefühl, ich dürfe weitermachen - also von mir ausgesehen, nicht von den Leuten.



Und wenn Sie heute eines Ihrer älteren Bücher zur Hand nehmen - was empfinden Sie dabei?

Bei meiner Art zu schreiben sind Romane - wenn man zurückschaut - genau die Empfindungsfrequenzen, die ich in einer bestimmten Zeit hatte. Ich weiß nicht mehr, wer ich sonst noch war, aber durch die Bücher weiß ich genau: Der, der das geschrieben hat, den kenne ich. Das bin ich gewesen. Wenn mich jemand fragt, schreiben Sie auch Memoiren, muss ich sagen: Absurd. Absolut absurd. Meine Romane sind meine Memoiren.



Sie sind mit zahlreichen Etiketten bedacht worden - galten als Kommunist, als Nationalist, sogar als antisemitisch. Wie kann man da als Schriftsteller seinen eigenen Weg finden?

Sie nennen die Schlagwörter liebenswürdig Etiketten. In Wirklichkeit waren es Versuche, mich zu erledigen. Weil ich gegen den Vietnamkrieg war, war ich für den Zeitgeist Kommunist. Weil ich gegen die deutsche Teilung war, war ich Nationalist. Weil ich gegen den "Jargon der Betroffenheit" ( Salomon Korn) war, nannten sie mich antisemitisch, weil sie natürlich nicht gelesen hatten, was ich vom Auschwitzprozess an geschrieben hatte über den Umgang mit unserer Vergangenheit. Wenn ich mich ganz weit von mir entferne, denke ich manchmal: Ich hätte mich beherrschen müssen. Ich hätte mich nie um etwas Politisches kümmern sollen, sondern einfach Romane schreiben. Schluss, Schluss, Schluss. Aber das habe ich nie gemacht. Ich hätte vielleicht ein Medikament nehmen sollen, irgendetwas Beruhigendes.



Aber es ist nicht gelungen?

Nein. Dadurch habe ich vieles verloren, gerade Freunde. Das ist im Grunde das Traurigste: Dass ich gemerkt habe, dass Freundschaften abhängig sind von politischen Denk- und Verhaltensweisen. Das ist schon komisch. Ich denke immer, mein Freund kann politisch machen, was er will. Das ist doch mein Freund, Entschuldigung. Aber erstklassige Intellektuelle benehmen sich da wie politische Kompanieführer und ziehen die Hand zurück.



Haben sich manche Freundschaften über die Jahre auch wieder eingerenkt?

Also, wenn ich jetzt Günter Grass treffe, haben wir - glaube ich - nichts mehr gegeneinander. Ich meine, er hat mich immer mehr kritisiert als ich ihn. Ich habe offenbar mehr falsch gemacht als er. Aber das ist in Ordnung, das ist vorbei. Wir haben heute eine Art Einvernehmen. Auch mit Hans Magnus Enzensberger.



Und mit anderen - kann beispielsweise das Verhältnis zu Marcel Reich-Ranicki wieder versöhnlicher werden?

Ich habe da schon lange nichts Feindseliges mehr empfunden. Es gab ja auch Dritte, die es probiert haben. Aber von der anderen Seite wurde immer gleich mit einem Bedingungssatz geantwortet: Wenn, dann. Und das fand ich nicht so gut. Es muss ja auch nicht alles gelingen. Nein, also dieses Problem würde ich vergleichen mit Zahnweh. Es gibt Schmerzen, die gehen immer wieder weg. Aber es gibt auch Schmerzen, die sitzen tiefer. Die tun länger weh.