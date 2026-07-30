Markus Hinterhäuser in Salzburg: Erst die Ovationen, dann die Kunst

Das nennt man eine Demonstration: Als Markus Hinterhäuser und Matthias Goerne das Konzertpodium betreten, legen die ersten Bravo-Rufer los. Der Applaus will im seit Monaten ausverkauften Saal des Mozarteums schon vor dem Konzert nicht enden. „Das ist für Hinterhäuser“, sagt eine Konzertbesucherin zwischen ihren Bravos. Seine Geschichte ist bekannt. Zehn Jahre war er Intendant der Salzburger Festspiele und sollte es heute noch sein, wurde aber aus bisher beiderseits nicht kommunizierten Grüden aus seinem Amt entfernt. Viele fragten sich daher, ob er denn unter diesen Umständen seine beiden geplanten Konzerte spielen werde (das zweite ist am 11.8. mit dem Pianisten Igor Levit, Anm.)

Viele gemeinsame Kilometer Warum auch nicht? Nur das Programm hatte er geändert. Schuberts „Schwanengesang“ ersetzte er durch dessen „Winterreise“. Damit hatte diese künstlerische Partnerschaft 2014 bei den Wiener Festwochen, wo der Pianist Intendant war, begonnen. Mit animierten Illustrationen von William Kentridge ließ er Schuberts Liederzyklus zu einer neuen Form von Musiktheater werden. Der führte die beiden Musiker bis nach New York und Sydney. Jetzt aber „Die Winterreise“ pur. Als die ersten Takte am Klavier anklingen, spürt man, jetzt gilt’s der Kunst, wie es frei nach Wagners „Meistersingern“ heißt. Zügig intoniert der Pianist die Schritte des einsamen Wanderers, drückt das Schubert’sche „Fortepiano“ feinst nuanciert aus. Sänger und Pianist agieren wie durch eine unsichtbare Kraft verbunden. Einer zieht den anderen in seinen Bann. Man merkt, wie viele gemeinsame Kilometer Schubert diese beiden zurückgelegt haben. Goerne, der erst vor kurzem mit Daniil Trifonov Schuberts Liederzyklen aufgeführt hat, artikuliert jede Silbe deutlich, changiert mit seinem Bariton, der vom Falsett in der Höhe bis in tiefe Bassregionen reicht, zwischen Sprechgesang und wundersamen Phrasierungen, zwischen Sehnsucht, Verzweiflung, Hoffnung und Seligkeit.