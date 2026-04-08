"Dubios": Bergmann fordert Klarheit über Hinterhäusers Abgang

Warum Markus Hinterhäuser die Salzburger Festspiele verlassen musste, ist weiter ungeklärt. In der "ZiB2" war dazu Karin Bergmann, interimistische künstlerische Leiterin der Salzburger Festspiele, zu Gast. Sie forderte Transparenz – und warnte zugleich vor anonymen Vorwürfen. Bergmann sagte zu den Hintergründen der Trennung: "Nein, es gibt nur Mutmaßungen. Und ich höre von beiden Seiten dazu keine klaren Worte." Immer wieder werde auf eine Wohlverhaltensregel verwiesen, "aber das finde ich sehr dubios, ist vielleicht etwas überspitzt. Ich weiß es nicht genau."

Für Bergmann bleibt der Abgang erklärungsbedürftig. Sei sei in jedem Fall seltsam, dass ein hocherfolgreicher Festspielleiter von einem Tag auf den anderen gehen muss und die Künstler, die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit erfähren warum.

Anonyme Vorwürfe Zu Berichten über Kritik an Hinterhäusers Führungsstil sagte Bergmann: "Ich bin dagegen, dass im Nachhinein Menschen immer anonyme Vorwürfe erheben gegen diese Art von Denunziantentum, gegen die sich dann Menschen nicht mehr wehren können." Das sei "eine wirkliche Gefahr für eine Arbeitskultur". Zugleich betonte sie die Notwendigkeit von Schutzmechanismen: "Ich bin sehr, sehr für Opferschutz, aber ich finde, es muss dringend in diesen großen Institutionen Einrichtungen geschaffen werden, zu denen die Menschen auch Vertrauen haben."