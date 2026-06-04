Die französisch-iranische Autorin Marjane Satrapi ist tot. Die Künstlerin hinter dem Comic-Welterfolg "Persepolis" wurde 56 Jahre alt. "Marjane Satrapi starb an Trauer, ungefähr ein Jahr nach dem Tod von Mattias Ripa, ihrem Ehemann und der Liebe ihres Lebens", teilte das Umfeld der Autorin der Nachrichtenagentur AFP mit. Der schwedische Schauspieler Ripa war am 8. April vergangenen Jahres gestorben. Satrapi sei eine "Symbolfigur für das iranische Volk und für die Frauenrechte" gewesen, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron. In ihrem Werk habe sie ihre Kindheit im Iran in eine universelle Geschichte verwandelt.

Geboren wurde Marjane Satrapi am 22. November 1969 in der nordiranischen Stadt Rascht, lebte in ihrer Jugend aber auch vorübergehend in Wien, wohin ihre linke Mittelschichtsfamilie sie 1984 nach der Etablierung der Islamischen Republik ins Exil schickte. Nach einer kurzen Rückkehr in den Iran übersiedelte Satrapi 1994 schließlich nach Frankreich, dessen Staatsbürgerschaft sie 2006 erhielt. Weltbekannt wurde Satrapi durch ihre Graphic Novel "Persepolis". Darin schildert sie mit Humor und gesellschaftspolitisch wachem Auge ihre Kindheit und Jugend in Teheran und Wien.