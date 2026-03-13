Autorin Jane Fallon macht Krebsdiagnose öffentlich

Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebsart bei Frauen weltweit. Die Zahl der jährlichen Fälle wird von 2,3 Millionen im Jahr 2023 bis 2050 voraussichtlich auf über 3,5 Millionen steigen. Die reichen Länder der Welt sehen eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Das hat eine neue Studie für 204 Staaten der Erde ergeben, die im März in Lancet Oncology erschienen ist. "Im Jahr 2023 gab es schätzungsweise 2,3 Millionen Brustkrebs-Neuerkrankungen und 764.000 Todesfälle, was einem Verlust von rund 24 Millionen gesunden Lebensjahren durch Krankheit und vorzeitigen Tod entspricht", schrieb die weltweit angesehene Medizin-Fachzeitschrift.

Fallon: Krebs wurde früh entdeckt Auch die britische Autorin Jane Fallon ("Getting Rid of Matthew", "Just Got Real") ist betroffen, wie sie auf Instagram öffentlich machte. "Also... Ich dachte, ich sollte mal wieder etwas posten, da einigen Leuten aufgefallen ist, dass ich hier in letzter Zeit etwas ruhig war", beginnt sie ihr Statement. Vor rund einem Monat habe sie ihre Brustkrebsdiagnose erhalten - "zum Glück sehr früh und die Prognose ist hervorragend. Ich hatte eine Woche vor Weihnachten eine Routine-Mammografie. Ich hatte keine Symptome, aber der brillante Radiologe entdeckte etwas Unfassbares und schickte mich für weitere Tests und schließlich eine Biopsie", so Fallon. Es folgten unterschiedliche Untersuchungen. "Ich will nicht lügen, es war viel."

Großes Präventionspotenzial Früherkennung mit regelmäßigen Mammografie-Screening-Untersuchungen stellt ein wirksames Mittel zur Verhinderung von Brustkrebs im Spätstadium und dementsprechend auch von Todesfällen dar. Doch es gibt auch ein großes Präventionspotenzial. "Mehr als ein Viertel der durch Brustkrebs verlorenen gesunden Lebensjahre sind auf sechs veränderbare Risikofaktoren zurückzuführen, darunter ein hoher Konsum von rotem Fleisch, Tabak, ein hoher Blutzuckerspiegel (Diabetes; Anmerkung) und ein hoher BMI (Adipositas; Anmerkung) - was wichtige Möglichkeiten zur Prävention bietet", hieß es vonseiten des Lancet. Fallon, die Medienberichten zufolge seit über 40 Jahren mit dem britischen Komiker Ricky Gervais ("The Office") liiert ist, erklärte in ihrem Post, dass sie "übernächste Woche" operiert werde. "Ich werde unglaublich gut betreut und alles wird gut." Ihren Post ergänzte sie mit zwei roten Herzen.