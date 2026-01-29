Familiär bedingter Brustkrebs: Immer mehr Jüngere betroffen

Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Österreich erhalten jährlich rund 5.500 Frauen und etwa 70 Männer die Diagnose. Das Risiko steigt mit dem Alter, doch immer öfter sind auch jüngere Patientinnen betroffen und die Ursachen sind vielfältig: Neben hormonellen Einflüssen spielen Umweltfaktoren, genetische Veranlagung, aber auch ein veränderter Lebensstil eine Rolle. Dieser beeinflusst auch das Erkrankungsalter. Frauen bekommen heute später und generell weniger Kinder, auch mangelnde Bewegung durch weniger körperliche Arbeit schlägt sich in der Statistik nieder. Eine österreichische Studie zeigt weiters: Frauen mit einer BRCA-1 oder BRCA-2-Mutation, die nach 1965 geboren wurden, erkrankten im Schnitt acht Jahre früher als jene vor 1965 – allein aufgrund veränderter Lebensumstände.

Krebs-Vorsorgetag am 31. Jänner 2026 Am Samstag, 31. Jänner 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr, lädt das Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna in den Van Swieten Saal der MedUni Wien (Van Swieten Gasse 1a, 1090 Wien) sowie online via Livestream zum Krebs-Vorsorgetag ein. In Vorträgen und Gesprächsrunden mit Expertinnen und Experten der MedUni Wien und des AKH Wien – darunter auch Christian Singer – erfährt man, wie man sein persönliches Krebsrisiko besser einschätzen und gezielt senken können. Die Vortragenden stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich wird eine kostenlose HPV-Impfung für alle 21- bis 29-Jährigen angeboten, die bereits eine Impfung erhalten haben.

Familiäre Belastung „Etwa drei Viertel aller Brustkrebsfälle treten sporadisch auf – ohne erkennbare genetische oder familiäre Ursache“, erklärt Christian Singer, Professor für klinisch-translationelle gynäkologische Onkologie an der MedUni Wien. Eine familiäre Disposition liegt bei 10 bis 15 Prozent der Fälle vor, das heißt: Der Krebs tritt gehäuft innerhalb einer Familie auf. „Wenn mehrere enge Verwandte wie Mutter, Schwester oder Tante erkrankt sind oder zusätzlich Fälle von Eierstockkrebs vorkommen, besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, dass eine zugrunde liegende Genmutation verantwortlich ist“, so Singer.

Von Natur aus gut Und hier kommen die Gene BRCA1 und BRCA2 ins Spiel – zentrale Faktoren beim familiär bedingten Brustkrebs. Eigentlich sind sie „gute Gene“: Nämlich Gene, die für Reparaturmechanismen verantwortlich sind, die jeder Mensch besitzt und die DNA-Schäden, insbesondere Doppelstrangbrüche, beheben. Funktionieren sie fehlerfrei, schützen sie die Zellen vor unkontrolliertem Wachstum. Liegt jedoch eine Mutation vor, verliert das Gen diese Fähigkeit. Weniger präzise Reparaturmechanismen übernehmen, machen mehr Fehler – und das Krebsrisiko steigt deutlich. Singer vergleicht: „Das BRCA-Gen ist wie ein guter Hausmeister – solange es seinen Job macht, bleibt alles in Ordnung. Fällt es aus, häufen sich die Schäden, und das Risiko steigt deutlich.“

In der allgemeinen Bevölkerung trägt etwa jede 300. bis 400. Person eine Mutation von BRCA1 oder BRCA2. Für betroffene Frauen bedeutet das ein stark erhöhtes Risiko für Brustkrebs – bei BRCA1 oft verbunden mit dem besonders aggressiven, sogenannten triple-negativen Brustkrebs. Das Eierstockkrebs-Risiko liegt bei einer BRCA1-Mutation bei etwa 50 Prozent. BRCA2-Mutationen führen meist zu weniger aggressiven Tumoren. Und auch auch Männer können Träger sein – bei ihnen steigt nicht nur das Brustkrebsrisiko, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für Prostatakrebs. Beide Geschlechter mit familiärer Belastung haben zudem ein erhöhtes Risiko für Darm-, Magen-, Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs Bei Frauen mit BRCA-Mutation steigt das Risiko für Eierstockkrebs deutlich – meist erst ab etwa 40 Jahren. Da es keine wirksame Früherkennung gibt, besteht die Möglichkeit einer vorbeugenden Operation nach abgeschlossener Familienplanung. „Das Risiko nimmt erst ab 40 deutlich zu, was uns ermöglicht, den Eingriff so zu planen, dass die Familienplanung nicht beeinträchtigt wird“, sagt Singer. Meist fällt die Entscheidung zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr. Die Maßnahme gilt als eine der wirksamsten Interventionen in der Medizin: Sie verhindert eine Erkrankung mit hoher Sterblichkeit und bringt den größten Zugewinn an Lebensjahren.

Anders ist es beim familiär bedingten Brustkrebs: Hier steigt das Risiko bereits ab dem 25. Lebensjahr. Ab diesem Zeitpunkt ist eine intensivierte Früherkennung sinnvoll – international gilt der Standard, jährlich ein MRT durchzuführen. Ab 35 kommt zusätzlich die jährliche Mammographie hinzu, da das Brustdrüsengewebe dann weniger dicht ist und Tumoren besser erkannt werden. Somit gibt es alle halben Jahre eine diagnostische Maßnahme. Auch eine vorbeugende, risikoreduzierende Operation ist möglich – und „keine entstellende Maßnahme“, betont Singer. Die Brust kann in einem Schritt rekonstruiert werden, das Risiko sinkt deutlich. Schönheit sei in diesem Fall zweitrangig – entscheidend sei der Schutz des Lebens. Genetische Beratung als erster Schritt Bei auffälliger Familiengeschichte rät Singer stets zu einer genetischen Beratung. Dort wird die Familienstruktur genau analysiert und geprüft, ob ein Gentest sinnvoll ist. In Österreich gelten klare Kriterien – etwa drei oder mehr Brustkrebsfälle in einer Familienlinie oder eine Erkrankung vor dem 35. Lebensjahr. Fällt der Gentest positiv aus, stehen mehrere Optionen offen: intensivierte Früherkennung oder risikoreduzierende Operationen, sowohl bei Brust- als auch bei Eierstockkrebs. „Der Umgang mit dem Wissen um eine Mutation ist eine sehr persönliche Entscheidung. Wir können beraten, Risiken erklären und Möglichkeiten aufzeigen – doch die Wahl liegt immer bei der betroffenen Frau“, so Singer.