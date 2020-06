Mario Adorf: "Hatte nie was gegen Bösewichte"

Anfänge: Mario Adorf, geboren am 8. September 1930 in Zürich als Sohn einer Deutschen und eines Italieners, wirkte in über 190 internationalen Film- und Fernsehproduktionen mit. Er begann seine Karriere in den Münchner Kammerspielen. Sein Film-Durchbruch gelingt mit Robert Siodmaks Psychodrama „Nachts, wenn der Teufel kam.“



Vielfalt: Adorf spielte u.a. Bandit Santer in „Winnetou 1“, in Peckinpahs „Major Dundee“, Sergio Corbuccis „Fahrt zur Hölle, ihr Halunken“ oder in Billy Wilders „Fedora“. In den 70ern brillierte er in Volker Schlöndorffs „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ und „Die Blechtrommel“, in Fassbinders „Lola“. Im TV spielte er u.a. in „Kir Royal“ und „Der große Bellheim.“