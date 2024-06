Marie Rötzer leitet ab 2026/27 das Theater in der Josefstadt

"Freude, Freude, Freude" , so fasste Rötzer ihre Bestellung zusammen. Föttinger habe dem Haus ein zeitgenössisches Profil verliehen und gut in der Wiener Theaterszene verankert. "Ich sehe es deshalb als Herausforderung, das Profil weiter zu gestalten." Für Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) ist Rötzer eine "Idealbesetzung", ihr Konzept habe deutlich herausgestochen. Als kaufmännischer Direktor wurde Stefan Mehrens verpflichtet, der ab der Saison 2026/27 Alexander Götz ablöst. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) lobte Rötzers bisherige Arbeit, sie habe das Haus in St. Pölten zu einem "Leuchtturm" gemacht, der auch viele Wienerinnen und Wiener in die niederösterreichische Landeshauptstadt gelockt habe.

Unter Rötzers Leitung gelangen dem Landestheater Rekordbesucherzahlen und immer wieder theatrale Coups, so die Verpflichtung von Regiealtmeister Frank Castorf oder von Puppenmagier Nikolaus Habjan, dessen Inszenierung der Jelinek-Satire "Am Königsweg" international gefeiert wurde. Auch die Regisseurin Sara Ostertag, die künftig das TAG übernimmt, holte Rötzer früher als andere große Institutionen ans Haus. Unter ihrer Intendanz - übrigens ihrer ersten - wurden auch internationale Medien wie die "New York Times" auf das Landestheater NÖ aufmerksam.

Am Landestheater, wo der Vertrag der gebürtigen Mistelbacherin zweimal verlängert wurde, setzte sie kontinuierlich auf Öffnung. So war es ihr von Beginn an wichtig, "ein europäisches Narrativ zu entwickeln - mit einem Theater, das nach Europa hinausschaut, das sich aber auch Europa hereinholt", wie sie einmal im APA-Interview sagte. Dazu zählen internationale Gastspiele ebenso wie Koproduktionen wie etwa mit Luc Perceval und dem NT Gent oder mit dem Grand Théâtre de la Ville de Luxemburg, darüber hinaus holte sie Regisseure aus Kroatien und Ungarn ans Haus.

Internationale Koproduktionen, partizipative Projekte, hoher Frauenanteil auch in der Regie und bekannte Namen jenseits der Bundeshauptstadt: Marie Rötzer hat das Landestheater Niederösterreich, das sie seit 2016 leitet, ordentlich umgekrempelt und zu großen Erfolgen geführt. Ab der Saison 2026/27 wird sie ihre Vision nun am Theater in der Josefstadt umsetzen.

Wienerin kehrt nach Wien zurück

Geboren wurde Rötzer 16. Juli 1967, nach ihrem Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik in Wien wirkte sie zunächst als Dramaturgin u. a. am Maxim Gorki Theater Berlin und an der Gessner Allee in Zürich. Ab 2001 war sie unter dem Intendanten Matthias Fontheim Chefdramaturgin und Mitglied der Künstlerischen Leitung am Schauspielhaus Graz, 2006 folgte sie Fontheim an das Staatstheater Mainz. Sie war u.a. 2009 und 2011 Kuratorin der Theaterbiennale "Neue Stücke aus Europa" in Mainz und Wiesbaden. Ab Ende 2012 arbeitete sie als Referentin des Intendanten und Mitglied der Künstlerischen Leitung am Hamburger Thalia Theater, bevor sie schließlich nach St. Pölten ging. Für ihre Verdienste um die Stadt St. Pölten wurde sie mit dem Jakob-Prandtauer-Preis 2024 ausgezeichnet.

Von manchen Kommentatoren war Rötzer bereits für das Wiener Burgtheater sowie das Volkstheater ins Spiel gebracht worden. Dafür, dass es nun mit dem Theater in der Josefstadt geklappt hat, ist neben den Umständen, dass sie eine Frau und gebürtige Österreicherin ist, wohl nicht unwesentlich, dass sie mit der heimischen Theaterliteratur vertraut ist und mit ihrem Anspruch an die gesellschaftliche Aufgabe des Theaters der kämpferischen, aufklärerischen Position Föttingers nicht unähnlich ist. Wo sie selbst den Kern ihrer Theaterarbeit sieht, hat Rötzer schon 2015 in einem APA-Interview dargelegt: "Es gibt einen Spruch, den ich toll finde, er stand wohl im antiken Theater an den Türen: 'Hier wird eine Sache verhandelt.' Das ist ein Motto, das mir sehr gut gefällt, und danach möchte ich auch mein Programm ausrichten." Daran hat sich seither wohl wenig geändert.