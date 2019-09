Maria Lassnig zum 100er: Eine Überraschung, die nicht endet

Wie anders wirken dagegen die Bilder, die Lassnig nach ihrer Übersiedlung nach New York 1968 schuf! Dass das Albertina-Publikum diese spätere Phase zuerst sieht, weil der New-York-Saal auf dem Weg zu den kleinformatigeren Pariser Arbeiten durchwandert werden muss, ist zwar etwas verwirrend, der Bruch ist aber so oder so nicht zu übersehen.

In den USA fand sich Lassnig unverstanden und wendete sich einem realistischen Malstil zu. Telefone, Äpfel oder Gesichter in Zellophanfolie verpackt zu malen, war einerseits wohl eine malerische Herausforderung, brachte zugleich aber ihre Themen – das Gefühl physischer Einengung, die Unmöglichkeit echter Kommunikation – auf einem anderen Weg zum Vorschein. Das „Amerikanische Stillleben mit Telefon“ (1971/’72) ist ein wiederentdecktes Glanzstück jener Zeit – vor der Schau lag es lange eingerollt in einem Lager, wie Hoerschelmann erzählt.