Wie Lassnig und Rainer die Avantgarde nach Österreich brachten

In Linz ging nun jedenfalls die Kunsthistorikerin Brigitte Reutner mit Unterstützung der Lassnig-Stiftung kundig zu Werke ( Rainer beteiligte sich selbst nicht als Leihgeber). Es bietet sich ein mikroskopischer Blick auf etwas, das als Keimzelle der österreichischen Nachkriegsavantgarde bezeichnet werden darf: Wie gefräßige Raupen nahmen Lassnig und der zehn Jahre jüngere Rainer, die nach ihrem Kennenlernen 1948 sowohl Liebhaber, Kollaborateure und Konkurrenten waren, internationale Impulse auf, verdauten sie und bewegten sich dabei auf ihre eigenen künstlerischen Stile zu. Dass der in punkto Selbstvermarktung gewandte Rainer bald seine Schmetterlingsflügel ausbreitete und in der männerdominierten Kunstszene einen Aufwind genoss, der Lassnig versagt blieb, sollte der introvertierten Künstlerin eine Kränkung zufügen, an der sie zeitlebens knabberte.

Was aber der Wettstreit der Talente in jener Zeit hervorbrachte, ist in der Schau präzise dargelegt. Den Auftakt macht Lassnigs „Grünes Selbstporträt“ von 1944, in dem sie – orientiert an Malern wie Anton Kolig – einen souveränen Umgang mit der Farbe vorexerzierte. Es folgt das Aktbild des Dichters Michael Guttenbrunner, mit dem Lassnig 1947 in Klagenfurt einen veritablen Skandal auslöste, weil der Penis des Dargestellten in einem dominanten Rot aus dem Bild herausleuchtet.