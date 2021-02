Manuel Rubey reichert Hörbuch mit vier Coversongs an

"When I Paint My Masterpiece" (Bob Dylan)

Dylan ist der König des großen Weltreichs der Phantasie. Und ich liebe dieses Lied.



"Ich danke der Academy" (Kettcar)

Dieses Kettcar-Stück hat einen Text, der mich seit Jahren nicht mehr loslässt. Er ist eigenständig und ein bisschen verwegen, brutal und gleichzeitig humorvoll und undurchschaubar. Außerdem geht beim Refrain die Sonne auf. Thematisch umkreist er für mich den geheimen Wunsch jedes Schauspielers, jeder Schauspielerin, einmal neben Pacino und DeNiro ganz oben und zu stehen und aber gleichzeitig auch an einem guten, normalen Leben dran zu bleiben. „Knall es mit Edding an die Wände, solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende."