Mankers "Alma" im Südbahnhotel: Morgige Premiere verschoben

Die für Freitag (23. Juni) geplante Premiere von Paulus Mankers "Alma – A Show biz ans Ende" im Südbahnhotel am Semmering ist verschoben. Der neue Termin ist der kommende Montag, die Aufführung am Sonntag sei eine "Voraufführung", hieß es in einer Aussendung der Südbahn Kultur GmbH. Gründe für die Verschiebung wurden keine bekanntgegeben.