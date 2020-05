Manfred Deix gestorben: Der Beach Boy unter den Zeichnern

Keiner konnte die Spezies Österreicher in ihren charakteristischen Ausprägungen so genau beobachten und bis zur Kenntlichkeit so überzeichnen, dass man diesen Figuren tatsächlich immer wieder begegnet. Oder einer den anderen unter fettleibigen, glubschäugigen Gestalten plötzlich erkennt: "Franz, das bist ja du!"

Die Reaktionen zum Tod des Karikaturisten

Er wollte bei seiner Arbeit immer möglichst viel Spaß haben und sagte, er habe bei all seinen Bildern herzhaft gelacht. Er nahm lustvoll das menschlich Abgründige ins Visier: pädophile Priester und Neonazis ebenso wie pickelige Spießbürger und Freaks aller Art.