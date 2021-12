Man muss geboostert sein, um in die Staatsoper gehen zu können

Die von der Regierung am Mittwoch verkündeten Beschränkungen der Zuschauerzahlen im Zeitraum von 27. Dezember bis 1. Jänner haben das Blut der Kulturmanager in Wallung gebracht. Denn es gilt (jeweils bei zugewiesenen Sitzplätzen): bis zu einer Obergrenze von 500 Personen die 2G-Regel, bis zu 1.000 Personen die 2G+-Regel (genesen oder geimpft plus negativem PCR-Test) und bis zu 2.000 Personen dreifach geimpft plus Test.

„Die Regelungen stellen eine enorme Herausforderung für das Publikum und die Mitarbeiter dar“, seufzte Christian Kircher, Chef der Bundestheaterholding. Aber man werde spielen. Die Ergebnisse vom Donnerstag: Im Burgtheater und in der Volksoper wird vor maximal 1.000 Personen gespielt (es gilt daher 2G+), in der Staatsoper vor maximal 2.000 geboosterten und PCR-getesteten Personen. Ins Akademietheater (500 Plätze) kommt man weiterhin mit 2G – so auch in die Kammeroper. Im Ronacher und im Theater an der Wien gilt die 2G+-Regel. Volks- und Raimund Theater bleiben weiterhin geschlossen.

Neujahrskonzert findet statt

Das Theater in der Josefstadt hat entschieden, die Kapazität auf 490 Plätze zu reduzieren (also reicht 2G). Da die Vorstellungen nicht ausverkauft waren, muss das Theater keine bereits ausgegebenen Tickets wieder entziehen. Eine Reduktion auf 500 Plätze gibt es zudem im Brahmssaal des Musikvereins. Wie man bezüglich des Neujahrskonzerts im Großen Saal vorgehen werde, wollen die Wiener Philharmoniker erst am 27. Dezember bekannt geben. Sicher ist nur: Es findet statt – mit Publikum.