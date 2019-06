Mailänder Scala: Dominique Meyer folgt auf Alexander Pereira

Auf den österreichischen Direktor des berühmten Mailänder Opernhauses La Scala, Alexander Pereira, folgt der Chef der Wiener Staatsoper: Dominique Meyer wird die Scala ab 2020 leiten, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf den Mailänder Bürgermeister.

Dies habe Bürgermeister Giuseppe Sala nach dem Aufsichtsratstreffen der Oper gesagt. Meyer, dessen Vertrag 2020 in Wien ausläuft, werde Peirera dann ersetzen. In der heutigen Aufsichtsratssitzung soll für diese Entscheidung auch die Auslastung des Opernhauses für 2018 mit ein Grund gewesen sein, berichtet die AFP.

Es sei aber noch unklar, wie lange Meyer in Mailand bleibt. Offiziell soll die Personalie am 28. Juni bekanntgegeben werden. Die Entscheidungsträger in der Oper hätten sich auf Meyer geeinigt, sagte Sala, der Meyer nun treffen will.

Meyer war seit 2010 Direktor der Wiener Staatsoper. In Wien folgt Bogdan Roščić auf ihn.