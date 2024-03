Mailänder Scala bekommt neuen Intendanten: Ortumbina folgt auf Meyer

Der bisherige Leiter der Fenice-Oper in Venedig, Fortunato Ortombina ( im Bild oben re., mit Italiens Präsident Sergio Mattarella), soll neuer Intendant der Scala in Mailand werden, einem der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Der 63-Jährige soll nächstes Jahr die Nachfolge des bisherigen Scala-Chefs Dominique Meyer übernehmen, wie es am Montag nach einer Sitzung des Verwaltungsrats unter Vorsitz des Mailänder Bürgermeisters Giuseppe Sala hieß. Damit bekäme die Scala zum ersten Mal seit 2005 wieder einen italienischen Intendanten.

Offizielle Ernennung steht noch aus

Nach italienischen Medienberichten hat auch der Kulturminister der Rechtsregierung in Rom, Gennaro Sangiuliano, der Personalie bereits zugestimmt. Die offizielle Ernennung soll auf der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats erfolgen, die Ende April auf der Tagesordnung steht. Sowohl das Fenice in der Lagunenstadt als auch die Scala in Italiens Wirtschafts- und Finanzmetropole gehören zu den international bekanntesten Opernhäusern.