Trotz Altersgrenze: Dominique Meyer plant Scala-Programm nach 2025

Jenseits der 70

Die Scala-Stiftung werde in den nĂ€chsten Monaten nicht das Thema eines Nachfolgers fĂŒr Meyer diskutieren. Die Programmplanung mĂŒsse jedoch weitergehen und es sei bereits an der Zeit, Entscheidungen zu treffen, die ĂŒber das Jahr 2025 hinausgehen. „Meyer hat die Befugnis, dies zu tun und weiterzumachen“, erklĂ€rte der MailĂ€nder BĂŒrgermeister.

Der Ministerrat in Rom hatte kĂŒrzlich ein Dekret verabschiedet, laut dem Intendanten von OpernhĂ€usern mit Vollendung des 70. Lebensjahres aus dem Amt ausscheiden mĂŒssen. Die derzeit amtierenden Intendanten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung das 70. Lebensjahr vollendet haben, werden am 10. Juni aus dem Amt ausscheiden mĂŒssen, beschloss die Regierung. Diese Neuregelung hat sofortige Auswirkungen fĂŒr den französischen Intendanten von Neapels Opernhaus San Carlo, Stephane Lissner, der am 23. JĂ€nner 70 Jahre alt geworden ist und daher am 10. Juni den Posten verlassen muss.