Magdalena Kožena: Die neue "Carmen"

Die Oper "Carmen" verfolgt Kožena übrigens, und das nicht im allerbesten Sinn. "Als ich mit dem Gesang angefangen habe, als ganz junge Schülerin, hätte ich in meiner Heimatstadt Brünn im Chor der ,Carmen" singen sollen. Wir haben hart probiert. Bei der Generalprobe aber ist es dann passiert: Ich habe plötzlich nicht mehr gewusst, ob ich links oder rechts auftreten und abgehen soll. In der Premiere hat daher ein anderes Mädchen aus dem Chor gesungen. Das ist für mich fast ein Trauma. Bis heute habe ich Angst vor dem einen falschen Schritt", lacht Kožena.

Diese Angst musste die auch als Liedsängerin gefragte Künstlerin letztlich aber überwinden, denn "im Laufe der Karriere steht man vor ganz anderen Herausforderungen". Eine davon ist in naher Zukunft die Partie des Sesto in Mozarts "La clemenza di Tito", "die mich im Oktober 2012 endlich an die Wiener Staatsoper führt. Darauf freue ich mich sehr."

Zuvor aber erscheint eine neue CD: "Love and Longing" heißt sie und vereint Orchesterlieder von Ravel, Dvorák und Mahler. "Alles Stücke, die ich einfach sehr gern mag. Und wann darf man solche Piecen schon mit den Berlinern und Simon einspielen? Diese CD soll den Menschen vor allem Freude bereiten."

Auf welche neuen Rollen aber würde sich Magdalena Kožena freuen? "Eine Rolle wie die Mélisande in Debussys ,Pelléas et Mélisande" geht immer. Das ist eine sehr schöne und dankbare Partie. Eines Tages würde ich aber gerne die Blanche in André Previns ,A Streetcar Named Desire" singen. Ich liebe anspruchsvolle, widersprüchliche Charaktere. Insofern passt auch die Carmen gut."