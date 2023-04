Madonnas Entdecker: Plattenboss Seymour Stein 80-jährig gestorben

Eine der einflussreichsten Figuren hinter den Kulissen des Pop-Business ist tot: Wie die New York Times berichtet, ist der Musikmanager Seymour Stein, der 1982 Popstar Madonna unter Vertrag genommen hatte, im Alter von 80 Jahren verstorben.

Stein - als Seymour Steinbigle 1942 in Brooklyn geboren - war auch an anderen Orten maßgeblich daran beteiligt, das Pop-Business zu formen. So war er als jugendlicher Praktikant beim Magazin "Billboard" im Jahr 1958 Teil jenes Teams, das die "Hot 100"-Charts erfand - eine der wichtigsten Gradmesser für den Erfolg von Pop-Hits. Charterfolge waren dem Musikfreak, der laut New York Times ein schier unendliches Repertoire von Popsong-Texten rezitieren konnte, enorm wichtig: "Mein Lebensziel war es nicht, gemocht zu werden", sagte er einmal zum Rolling Stone. "Mein Geschäft ist es, großartige Musik zu Hit-Platten zu machen."