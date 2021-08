Madonna unterzeichnet All-Inclusive-Deal mit Warner Music

Madonna (63) erreicht bald das gesetzliche Pensionsalter, und auch, wenn man sich um die Altersversorgung der Pop-Queen eher keine Sorgen machen muss, tat die Sängerin nun etwas, das für viele Stars ihrer Generation schon fast zum Ritual geworden ist: Sie unterzeichnete einen Vertrag, der ihr gesamten Aufnahmen zu einem handlichen und lukrativen Paket verschnürt.

Details wurden in der Presseaussendung, die die Warner Music Group am Montag veröffentlichte, wenig überraschend kaum bekannt gegeben. Nur so viel: Es sei eine "dynamische Partnerschaft", die alle Aufnahmen aus Madonnas bald 40-jähriger karriere seit Unterzeichung ihres ersten Plattenvertrags unter das Dach des Musikmultis bringe. Dabei auch die letzten drei Alben MDNA, Rebel Heart, und Madame X, die nicht bei Warner, sondern beim zum Universal-Konzern gehörigen Label Interscope erschienen. Sie werden 2025, wohl aufgrund von einzuhaltenden Fristen, Teil des Warner-Katalogs werden.