Madonna in Wien: Missverständnisse am Tanzboden

Schade drum. Denn eigentlich hat Madonna einen hoch spannenden, mutigen, vor allem gigantischen Showzirkus nach Wien gebracht, der zwar unter dem ungeeigneten Stadion litt, aber absolut sehenswert war. Es ist eine beinharte Abrechnung mit Gewalt, Glamour und ihren Popkonkurrentinnen: Lady Gaga kriegt regelmäßig einen Rüffel dafür, dass "Born This Way" so klingt wie "Express Yourself". Dass beim schleppend verkauften Konzert keine Nostalgie-Show wartet, hätte nicht überraschen dürfen. Ebenso wenig, dass der Live-Gesang, nun ja, nicht zentrales Element des Konzerts ist. Was hier zählt, ist die Show. Und die hat jedes Versprechen auf beeindruckende Weise eingelöst.

Aber Madonna hat es auf der gesamten Tour schon nicht leicht mit den Fans. Eine "beschissene Einstellung" attestierte sie bei einer Ansprache all jenen, die sie kürzlich in Paris nach einer 45-Minuten-Show auspfiffen. Naja, sie muss sich keine Freunde mehr machen.

KURIER-Wertung: **** von *****