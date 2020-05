Madden: "Ich mache keine bequemen Filme"

"The Debt - Eine offene Rechnung" ist ganz nach Ihrem Geschmack und kein leichter Film.

Ich frage mich ja auch immer, ob meine Filme beim Publikum ankommen werden. Das ist nicht kalkulierbar. Hier in "The Debt" zieht sich die Panik, die Furcht vor dem, was das misslungene Kidnapping des Nazi-Arztes vor 30 Jahren für die

Beteiligten für Folgen haben könnte, quer durch den Film. Bei Testscreenings empfand ich - und wohl auch die anderen Zuseher - diese permanente Anspannung auch als zu intensiv, zu dicht. Aber, wie gesagt: Ich will keine netten, bequemen Filme machen.



Hatten Sie bei Ihren Recherchen Kontakt zu echten Mossad-Agenten, die solche Kommandoaktionen gegen NS-Verbrecher wie im Film durchgeführt haben?

Nein. Die würden auch nicht reden. Ich habe viele Bücher gelesen, darunter eines über das Eichmann-Kidnapping 1960 in Argentinien. Das brachte mir viel.



Es gab damals den Konsens, dass all diese Kommandoaktionen richtig waren.

Ja, es gab damals in den Anfangsjahren in Israel das Bewusstsein, moralisch auch damit im Recht zu sein. Das wurde offenbar von großen Teilen der Welt geteilt.



Helen Mirren und Jessica Chastain teilen sich die Rolle der Rachel Singer- Chastain ist die junge, Mirren die gealterte Agentin. Wie kamen die beiden Frauen mit ihrer einen Figur zurecht?

Helen war mein Angelpunkt von Beginn an. Ich sah sie sofort in der Rolle der Rachel. Sie verstand alles, was ich wollte. Sie ist furchtlos und liebt Herausforderungen. Jessica stieß zu uns als Schauspielerin ohne viel Gepäck, weil damals, als wir drehten, ihr großer Erfolg "Tree of Life" noch nicht in den Kinos war. Helen hat sich mit ihr kurzgeschlossen und sie mochten einander. Das merkt man dem Film an.