"Macondo": Eine unbekannte Welt

Macondo" liegt in Simmering. Zwischen Flughafengelände, Ostautobahn und Donauufer. An die 3000 Flüchtlinge aus aller Welt leben in dieser Siedlung – und in Sudabeh Mortezais gleichnamigem Spielfilmdebüt auch ein kleiner Junge aus Tschetschenien. " Macondo" lief als einziger österreichischer Beitrag am Ende der Berlinale im Hauptwettbewerb – und konnte sich sehen lassen.

Man spürt, dass die in Teheran geborene und in Wien lebende Regisseurin vom Dokumentarfilm ("Im Bazar der Geschlechter") kommt. Leichtfüßig findet sie mit beweglicher Kamera Nähe zu ihren jungen Protagonisten, sieht Kindern am Spielplatz und beim Fußballspielen zu und entfaltet unaufgeregt ihre Geschichte.

Mortezai erzählt aus der Perspektive des elfjährigen Ramasan, der seiner verwitweten Mutter bei der Beaufsichtigung seiner beiden kleinen Schwestern zur Hand geht. Seine Welt gerät in Unruhe, als Isa, ein angeblicher Freund seines im Krieg getöteten Vaters, auftaucht. Zuerst fühlt er sich zur neuen Vaterfigur hingezogen. Dann jedoch keimt Eifersucht auf, als klar wird, dass der neue Mann einen Platz in der Familie einnehmen könnte.