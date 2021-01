Machte "Bond" spektakulär: Stuntman-Legende Remy Julienne ist tot

Der legendäre französische Stuntman Remy Julienne ist tot. Er ist laut Medienberichten vom Freitag im Alter von 90 Jahren am Donnerstagabend an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Julienne hat in rund 1400 Werken gefährliche Szenen ausgeführt, darunter in den Bond-Filmen "In tödlicher Mission" und "Goldeneye" sowie den Klassikern "Die Entführer lassen grüßen" von Claude Lelouch und "Leo, der Kriegsheld" von Marcel Camus.