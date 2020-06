"Luther": Verbrecher sind immer Genies

Eine Beobachtung vorweg: Auch die Engländer haben’s mit den Titeln. Da dachte man, nur in Österreich wären die Hofräte und Herrn Magister wichtig. Doch auch der Londoner John Luther ( Idris Elba), Chefermittler der Krimi-Serie „ Luther“ wird von allen als „DCI Luther“ angesprochen, er meldet sich auch am Telefon mit der Abkürzung von „Detective Chief Inspector“. Das kann man sich nicht einmal in Österreich vorstellen. Wo es ja heißt: Inspektor gibt’s kan.

Ansonsten hat DCI Luther ein wesentliches Merkmal mit anderen Ermittlern gemeinsam: Er ist angeschlagen. Körperlich dürfte beim hünenhaften Londoner alles okay sein, aber die vielen grausamen Morde, mit denen er es über die Jahre zu tun hatte, haben ihn mitgenommen. Das macht ihn oft wütend. Da tut er dann Dinge, die er nicht tun sollte. Wie zum Beispiel Killer Henry Madson vom Baugerüst hinuntergefallen ist, weiß man nicht so genau.